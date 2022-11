Détective Conan - S02 E80 - L'artiste clochard

Conan tombe nez à nez avec un artiste qu’il avait déjà rencontré dans une galerie d’art. Il se rend bien vite compte que ce dernier souffre d’amnésie. Lorsqu’il est pris d’un vertige, Conan et ses amis l’emmènent à l’hopital le plus vite possible. Mais un fois sur place, l’artiste s’enfuit de l’hopital à la faveur de la nuit. Le lendemain, on retrouve son cadavre victime d’un étranglement. On constate alors que des feuilles de gingko sont collées à ses chaussures. Grâce aux tableaux de l’artiste, Conan et ses amis parviennent à retrouver sa maison. Mais une fois sur place, Kimie, la veuve de la victime, leur affirme que son mari est mort depuis près d’un an. Conan la soupçonne fortement car elle s’est débarrassée de pratiquement tous les souvenirs de son mari. Comme toujours, Kogoro est anesthésié et Conan expose ses conclusions. La meurtrière est bien Kimie. Conan en veut pour preuve les feuilles de gingko collées aux chaussures de la victime car on ne les trouve que chez elle. De plus, l’habitude de l’artiste de signer ses tableaux avec son empreinte digitale en bas à gauche est aussi une preuve.