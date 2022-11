Détective Conan - S02 E81 - L'enlèvement (1)

Conan, Ayumi, Genta et Mitsuhiko jouent devant le Budokan Concert Hall lorsqu’ils tombent nez à nez avec Minami Takayama, une chanteuse très populaire qui doit tenir un concert sur place ce jour là. Conan et ses amis l’accompagnent au restaurant mais elle se fait enlever par deux hommes à l’allure suspecte juste sous leurs yeux. Les kidnappeurs demandent à l’inspecteur Megure et aux autres agents de leur donner le sac des « Two Mix » en échange de la victime. Ils vont jusqu’à exiger que ça soit les membres de notre équipe de jeunes détectives qui le leur apportent. Bien que Megure hésite à laisser Conan et ses amis agir aussi dangereusement, il finit par répondre aux attentes des kidnappeurs et cède devant l’insistance des enfants qui désirent aider Takayama. Les kidnappeurs ne cessent de changer le lieu de la transaction mais chemin faisant, Conan comprend que les kidnappeurs ne sont pas intéressés par le sac mais par la cassette démo de Two Mix. Afin de berner les malfrats, il fait semblant de se soumettre à leurs exigences et se déguise en Ayumi pour leur remettre le sac.