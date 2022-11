Détective Conan - S02 E82 - L'enlèvement (2)

Conan, qui s’est fait passer pour Ayumi, découvre la cache où les kidnappeurs retiennent Takayama et son partenaire. Mais Miyahara, un des malfaiteurs, parvient à capturer Genta et les autres et tout le monde finit par être pris au piège. Les kidnappeurs finissent par enfermer Conan et ses amis dans une pièce, puis ils mettent le feu au bâtiment avant de chercher à s’enfuir. Noyé dans la fumée, Conan est sur le point de perdre connaissance lorsqu’une idée lumineuse lui traverse l’esprit. Son stratagème fonctionne à merveille grâce à la collaboration de Takayama. Les « Two Mix » ont été kidnappés car ils avaient accidentellement enregistré sur la maquette de leur nouvelle chanson des preuves permettant de résoudre un meurtre dans lequel étaient impliqués Miyahara et son complice. Miyahara avait enlevé le duo pour empêcher la sortie de leur nouvelle chanson car elle aurait signifié la découverte de leur culpabilité. Conan et ses amis se voient demander de participer au spectacle des Two Mix. Se retrouver sur scène avec leurs idoles est la plus belle des récompenses pour Conan et son équipe de jeunes détectives.