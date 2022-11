Détective Conan - S02 E83 - Meurtre sans cadavre

Après s’être blessé, Kogoro se retrouve hospitalisé. Pendant son séjour à l’hôpital, il voit la silhouette d’une personne qui se fait étrangler dans la chambre qui lui fait face. L’hôpital tout entier est plongé dans la zizanie à cause du meurtre supposé. On ne retrouve pourtant aucun cadavre dans la chambre désignée par Kogoro et les docteurs finissent par conclure qu’il a certainement fait un mauvais rêve. Pourtant, depuis cette fameuse nuit, Kogoro revoit la même scène se dérouler encore et encore… Pendant ce temps, Conan comprend que Kogoro voit en fait le reflet de ce qui se déroule dans une chambre située dans l’autre aile de l’hôpital et non pas comme il le croit en face de la sienne. Cette nuit là, Conan attend la répétition de l’incident, mais Kogoro se fait accuser du meurtre du docteur Eto. Afin de laver son nom de tout soupçon et de retrouver le véritable meurtrier, Conan emprunte la voix de Shinishi et appelle l’Inspecteur Megure. Celui qui a piégé Kogoro et tué Eto n’est autre que le Docteur Shirai, que Eto faisait chanter.