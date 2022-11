Détective Conan - S02 E84 - Vacances à la neige (1)

Conan, Ran et Sonoko sont dans une station de ski lorsqu’ils rencontrent Yonehara, leur institutrice, ainsi que ses collègues de l’école primaire Haido. Il fait très mauvais et un blizzard balaye la montagne. Conan et ses amis sont ensemble dans un chalet qu’ils ont loué lorsque Mori, un journaliste, vient frapper à la porte. Trois ans plus tôt, il avait couvert pour son journal le suicide d’un des élèves de l’école primaire Haido. Cette nuit là, Sonoko retrouve Yonehara allongée par terre avant d’être elle-même étranglée au point de s’évanouir. Lorsque Ran et les autres tombent sur eux, ils remarquent que les idéogrammes japonais « mi » et « na » sont inscrits sur la paume de leurs mains. Plus tard dans la nuit, Sugiyama, la personne qui a organisé le séjour, est retrouvé étranglé. C’est cette fois l’idéogramme « ko » qu’on retrouve sur sa paume. « Mi-na-ko »… Shimoda, à la vue de tout ceci, pousse des cris affolés et s’enferme dans sa chambre. Pendant ce temps, Conn demande au Docteur Agasa d’enquêter sur le suicide qui a eu lieu il y a trois ans à l’école primaire Haido. Il découvre que l’élève qui s’est suicidé s’appelait Minako Mochizuki. C’est alors qu’on entend Shimoda crier depuis le deuxième étage.