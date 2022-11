Détective Conan - S02 E85 - Vacances à la neige (2)

On entend Shimoda crier depuis le deuxième étage. Lorsque Conan et les autres se précipitent dans sa chambre, il est déjà mort. Il y a des traces qui indiquent qu’il a été tué avec une corde, mais on ne retrouve aucune trace de l’arme du crime. Alors que Conan est à la recherche d’un indice quelconque, il remarque des cheveux emmêlés autour du cadavre de Shimoda. Il utilise ensuite son téléphone camouflé en boucle d’oreille et demande à Ran de jouer le rôle du détective. Bien qu’elle parvienne aisément à expliquer chaque astuce utilisée par le meurtrier, lorsque le moment de dévoiler son nom arrive enfin, elle ne parvient pas à trouver ses mots. Le nom du tueur que lui donne Conan la prend totalement au dépourvu et elle a énormément de mal à l’accepter. Vous êtes le tueur… Mlle Yonehara… Le regard déterminé et les larmes aux yeux, Ran montre du doigt l’institutrice qu’elle a toujours adoré. La corde utilisée pour étrangler la victime était en fait la natte d’une perruque. Elle en veut pour preuve les tâches du sang de Shimoda retrouvées sur la perruque. Sugiyama et Shimoda avaient couvert des admissions frauduleuses à l’école. Comme Minako Mochizuki avait découvert la vérité, ils ont décidé de la supprimer. Bien que l’affaire ait été résolue, Ran pleure à chaudes larmes…