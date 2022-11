Détective Conan - S03 E100 - Souvenirs du premier amour (1)

Conan, Ran et Sonoko nettoient la maison de Sinishi. C’est alors que Mami Uchida, un élève du lycée Teitan d’où ils sont diplômés, vient lui rendre. Ran, qui découvre alors que le premier amour de Mami n’était autre que Sinishi, est stupéfaite. Ce week-end, Conan et Kogoro sont invités à la fête d’anniversaire de Mami qui se tient au club de détectives de l’Universitée Tohto. Ils y trouvent Sawai, qui est le président du club, ainsi que les membres Hayasaka, Noguchi, Miyazaki et Morimoto. Ils reçoivent aussi un fax avec un message d’anniversaire du Professeur Takamura. La nuit est déjà bien avancée. Mami s’est endormie sur le divan et Conan et les autres décident d’aller dans un karaoké. Vers 3 heures du matin, Sawai, qui regarde fortuitement par la fenêtre, est sous le choc. La villa dans laquelle Mami s’est assoupie est en proie aux flammes. Ran, Conan et Sawai se précipitent sur les lieux et parviennent à la sauver. Il semblerait que l’incendie ait été provoqué par les bougies du gateau d’anniversaire, mais Kogoro fait la remarque que Mami elle-même aurait pu mettre le feu à la maison.