Détective Conan - S03 E101 - Souvenirs du premier amour (2)

Un incendie se propage dans la villa où se tient la fête d'anniversaire de Mami, une ancienne élève du lycée Teitan. Conan, qui recherche les causes du sinistre, remarque plusieurs incohérences. Mami, qui s’était assoupie sur le canapé, a été retrouvée allongée sur le sol. De plus, le gâteau qui se trouvait sur la table est maintenant sur la chaise. Une personne aurait-elle déclenché un incendie criminel ? Tous les membres du Club des Mystères et du Club des Détectives ont pourtant un alibi. D’après Conan, le meurtrier est en fait Sawai. Il aurait utilisé placé le gâteau d’anniversaire avec une bougie sous le fax de la villa. Puis, alors que les invités se trouvaient au karaoké, il a envoyé un fax à la villa et la bougie a mis le feu au papier qui est sorti de la machine. Si on a retrouvé Mami sur le sol, c’est que Sawai l’avait déplacée, pour l’empêcher d’être brûlée vive. Sawai a tout simplement provoqué l’incendie pour attirer l’attention de Mami.