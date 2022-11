Détective Conan - S03 E102 - Le meurtre de l'acteur des films de samouraïs (1)

Conan, Ran et Kogoro sont invités par l’acteur samouraï Yusaburo Tsuchikata dans son appartement au 5ème étage. Lorsqu’ils arrivent sur place, sa femme Isami les accueille à l’entrée. On soupçonne Isami d’avoir une aventure extra conjugale avec Hajime Okita, le voisin d’en face, et elle se trouve en plein milieu d’un divorce au parfum de scandale. Ils sont emmenés tous les trois dans le salon où ils se mettent à l’aise lorsque Kogoro abîme par inadvertance le revolver de collection de Tsuchikata. Il en est tellement gêné qu’il cache l’arme sous le canapé. Le meurtre est perpétré alors qu’ils admirent tous la vue depuis la véranda de la chambre. Isami est assassinée dans la chambre d’Okita. On retrouve des traces de strangulation sur son cou, mais Okita, qui se trouvait dans la chambre, prétend n’avoir rien remarqué. Bien qu’il soit le suspect tout désigné, Conan ne peut s’empêcher de remarquer que Tsuchikata affiche un sourire énigmatique et il commence alors à le soupçonner. Conan comprend enfin le stratagème de Tsuchikata lorsqu’il remarque une tâche sur le panneau de l’ascenceur.