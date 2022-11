Détective Conan - S03 E103 - Le meurtre de l'acteur des films de samouraïs (2)

Conan a deviné le stratagème employé par Tsuchikata. Conan commence a développer son formidable raisonnement devant les journalistes venus enquêter sur l’affaire. Le meurtrier a en fait utilisé une illusion d’optique. La chambre de Tsuchikata dans laquelle Conan et les autres étaient conviés se trouvait au 6ème étage et non pas au 5ème. Tsuchikata avait loué la pièce du 6ème quelques temps auparavant avant de la décorer exactement comme celle du 5ème. Puis il a fait une marque sur le panneau de control de l’ascenceur pour qu’il indique le 6ème étage au lieu du 5ème. Il a ensuite convié Kogoro et les autres dans sa chambre du 6ème afin de laisser croire que le meurtre a été perpétré dans la chambre d’Okita au 5ème. Bien que Tsuchikata démente formellement être impliqué dans le meurtre, il finit par tout avouer lorsque le revolver endommagé par Kogoro est retrouvé sous le canapé du 6ème.