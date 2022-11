Détective Conan - S03 E104 - La maison aux pendules (1)

Kogoro reçoit une lettre d’un ou d’une inconnu du nom de Misao Nakamura, lui demandant d’accepter une affaire. Cette personne, qui prétend avoir hérité du manoir de son grand-père, affirme qu’il s’y déroule quotidiennement des événements étranges. Elle avoue même que récemment, elle s’est sentie observée… Kogoro est donc chargé de fouiller la maison. Kogoro, qui est persuadé que son client est une femme, se rend très galamment à la résidence Nakamura. Mais une fois sur place, il a la désagréable surprise d’être accueilli par trois frères. Conan, quant à lui, est tout excité de voir des sculptures d’animaux dans chaque recoin de la maison. Tout à coup, à 13h00, toutes les horloges de la maison se mettent à sonner à l’unisson et une vidéo est projetée automatiquement. Kogoro en déduit qu’il s’agit peut-être d’un code, mais ses arguments sont un peu obscurs. Pendant ce temps, Conan, qui se promène tout en inspectant la maison, sent la présence de quelqu’un dans le grenier. De plus, il découvre un étrange article dans un bureau concernant une bande de voleurs surnommée « les gobelins ». A 13h10, trois gobelins surgissent du coucou portant tous les lettre L, N et R sur eux.