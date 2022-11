Détective Conan - S03 E105 - La maison aux pendules (2)

Bien que Conan comprenne plus ou moins se qui se passe dans le manoir, il est tout de même incapable de déchiffrer l’énigme laissée par Monjiro. Mais grâce à une remarque de Ran, il parvient tout de même à résoudre le mystère. La vidéo projetée à 11h00 pointait le lion de la porte d’entrée… quant aux trois gobelins, ils contenaient la clef pour découvrir la cachette du trésor. Après que Conan et les autres aient suivi les différents indices, ils atterrissent devant une horloge parée de magnifiques pierres précieuses. Cette horloge est en fait celle que Démon, le chef de la fameuse bande de voleurs mieux connue sous le nom des « Gobelins », a un jour cachée. Monjiro n’était autre que le Démon en personne et les deux personnes dans le manoir ne sont pas Misao, mais les derniers « Gobelins » qui recherchaient l’horloge, usurpant l’identité de Misao et vivant sur place. Les deux hommes sont armés et ils réclament l’horloge, mais grâce à leur pratique du judo et du karaté, Kogoro et Ran les battent à plate couture. Les deux hommes sont alors arrêtés et Misao est finalement sauvée.