Détective Conan - S03 E106 - Photos de meurtre

Conan et les autres participent à la cérémonie de remise du Prix de la Photographie. La photo qui remporte le concours est celle de Ryuichi Yanase. Elle représente un moment dramatique lors d’un incendie. Le journaliste Nakai interpelle Yanase et lui fait une remarque lourde de sous-entendus. Cette nuit là, Nakai appelle Kogoro à son bureau pour lui demander son aide. Mais c’est Conan qui répond à sa place. Il entend alors le bruit d’une altercation puis d’une chute à l’autre bout du fil. Conan se précipite chez Nakai mais lorsqu’il arrive chez lui, il le voit se jeter par la fenêtre et tomber depuis la véranda tel une véritable torche humaine. Yanase a pris une photo de la scène. Conan, qui en déduit qu’il est le meurtier, retrouve du charbon sur le site où Yanase a pris sa photo. Mais c’est lorsqu’il fait analyser la photo par le Professeur Agasa qu’il comprend enfin le stratagème employé. Le meurtrier a provoqué une réaction chimique en imprégnant de la chaux vive avec de l’eau pour qu’elle atteigne une température très élevée. Les traces de l’eau utilisée et la montre que Yanase a oublié chez Nakai apparaissent clairement sur la photo que Yanase a pris de l’incendie.