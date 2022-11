Détective Conan - S03 E107 - Le Taupe Master (1)

Conan, Ayumi, Genta et Mitsuhiko joue au baseball dans un chantier de construction momentanément interrompu. Malheureusement, la balle frappée par Genta est propulsée dans la maison de type occidentale qui se trouve tout à côté. Ils demandent alors au propriétaire s’ils peuvent entrer récupérer leur balle mais ce dernier les chasse de chez lui. Ne pouvant rien y faire, les enfants retournent au bureau de Kogoro. Une fois sur place, ils tombent sur Masao Koda qui ressemble trait pour trait à l’Homme-Taupe du programme télévisé « Kamen Yaiba ». Il est venu dire à Kogoro que sa sœur cadette a été assassinée par Wataki et qu’elle est certainement enterrée quelque part dans le jardin. Il demande alors à Kogoro d’enquêter sur l’affaire mais ce dernier préfère refuser. Conan et les autres décident de se rendre à la résidence de Wataki à la tombée de la nuit et sont surpris lorsqu’ils reconnaissent la voix de Koda lorsque Wataki répond au téléphone. Le lendemain, après que Wataki se soit rendu à l’hôpital, Koda s’introduit dans la maison. Conan, qui se doute que Koda cherche à déterrer le cadavre, surveille la maison de Wataki. Mais il est surpris lorsqu’il tombe sur la photo d’un malfaiteur qui a attaqué une bijouterie car le malfrat ressemble étrangement à Koda.