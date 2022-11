Détective Conan - S03 E108 - Le Taupe Master (2)

Genta et Ayumi continuent de surveiller la residence de Wataki. C’est alors qu’il remarquent Koda sortir de la bouche d’égout située en face de la maison de Wataki. Koda, qui ne se doute pas que Genta et Ayumi l’observent depuis leur cachette, creuse des trous un peu partout dans le jardin de Wataki. Il enterre les bijoux qu’il a dérobé un peu partout dans le jardin afin que la police vienne l’inspecter. Malgré la fouille minutieuse de la police, le corps de Sanae, sa sœur cadette, n’est toujours pas retrouvé. Wataki se permet alors d’arborer un sourire de défi qui n’échappe pas à Conan. Il est même convaincu qu’il a bien affaire à un meurtrier. Afin de retrouver le cadavre, Conan et les autres rencontrent un individu qui se promenait en face des lieux le jour de la disparition de Sanae. D’après le témoignage de cette personne, Conan en déduit que le corps n’a pas été enterré chez le meurtrier mais plutôt dans le jardin du chantier interrompu. Wataki s’est introduit dans la zone de construction grâce aux égouts et a enterré le cadavre. A l’endroit où Sanae a été enterrée, les graines de cosmos qu’elle avait reçu d’un ami se sont éparpillées et ont fini par germer.