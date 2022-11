Détective Conan - S03 E109 - La voiture fantôme

Ayumi a été renversée par une voiture noire. Conan poursuit le véhicule sur son skateboard avec Genta et Mitsuhiko mais ils en perdent toute trace aux alentour d’une usine. Après un certain moment, la voiture réapparaît et Conan et les autres reprennent leur traque. Au bout d’un moment, la voiture se gare en face d’un commisariat et le chauffeur, Shishido, se rend à l’intérieur. Un meurtre a été commis lorsque Conan et ses amis ont perdu la trace de la voiture en face de l’usine. La victime est Ishikura, le président de l’usine. On apprend par la suite que Shishido a un jour été employé dans cette entreprise avant d’être renvoyé. Conan en déduit que Shishido est le meurtrier d’Ishikura et qu’il s’est rendu derrière l’usine en voiture pour accomplir son forfait. En préparant deux voitures indentiques, Shishido pouvait tuer Ishikura sans devoir passer derrière l’usine en voiture. Mais l’insigne qui est resté coincé sur le véhicule après qu’il ait renversé Ayumi a permis d’invalider l’alibi de Shishido.