Détective Conan - S03 E110 - Meurtre dans une école de cuisine (1)

Ran assiste à un cours de cuisine tenu part Michi Uemori, un célèbre chef spécialisé dans la cuisine française. Conan et Kogoro l’accompagnent, espérant pouvoir goûter aux plats. Le reste de la classe est composé de Hiroaki Nishitani, qui est chef dans un restaurant français, de Kaori, la fille de Michi, de Kazue Yachiyo, son ancien camarade de classe au lycée et de Yuko Komiyama, l’assistant de Michi. Tout à coup, les lumières s’éteignent en plein milieu du cours et quelqu’un en profite pour assassiner Michi Uemori avec un instrument pointu comme un pic à glace. Dans la salle du disjoncteur, on remarque que de la glace a été utilisée pour provoquer un court circuit afin d’éteindre les lumières automatiquement. D’après les empreintes digitales retrouvées sur la porte en verre sur les lieux du crime, la liste des suspects est réduite aux quatre élèves du cours.