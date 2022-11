Détective Conan - S03 E112 - Le fantôme de l'école

L’école primaire Teitan que fréquentent Conan et ses amis est l’objet d’évènements surnaturels et mystérieux. Notre équipe de jeunes détectives s’introduit donc dans le bâtiment afin de faire toute la vérité sur cette affaire. D’après la rumeur, une statue se serait déplacée à la tombée de la nuit. On aurait retrouvé des vieilles poupées usagées portant le nom des quatre membres de notre équipe de jeunes détectives. De la peinture rouge aurait coulé le long de la rampe des escaliers. Et Conan et ses camarades ont distingué la silhouette de plusieurs personnes dans leur salle de classe. Les membres de notre équipe de jeunes détectives sont terrifiés mais Conan parvient à lever le voile sur ces phénomènes surnaturels. Le responsable de tous ces évènements n’est autre que leur professeur principal : Mme Kobayashi. Comme elle avait une certaine appréhension de se retrouver sur l’estrade, elle s’est entraînée à donner ses cours en faisant passer des poupées et des statues de pierre pour des élèves avec leurs parents. Mais elle n’est pas la seule responsable de ces évènements. Alors que Conan et ses amis fouillent la salle des professeurs, ils tombent nez à nez avec le sous-directeur qui avait disparu deux jours plus tôt. Il s’agit d’un homme chauve dont la perruque a disparu et qui a passé ses nuits à la chercher après que les élèves soient rentrés chez eux.