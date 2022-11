Détective Conan - S03 E113 - Plage en deuil

Conan et Ran jouent sur la plage lorsqu’ils retrouvent le cadavre de Mitsuko Sekine avec un poids attaché à la jambe. Tanaka, le médecin, conclut à un suicide après avoir pratiqué son autopsie. Mais si l’on tient compte des remarques de Tanaka et des conditions dans lesquelles on a retrouvé le cadavre de Mitsuko, Conan en déduit que le tueur n’est autre que le médecin lui-même. Tanaka a pourtant un solide alibi puisqu’au même moment, il se trouvait dans un bar avec Kogoro et d’autres amis. Mais Conan développe tout de même son raisonnement et parvient à élucider l’intrigue grâce à la bouée percée d’un trou minuscule qu’il a retrouvé sur la plage. Tanaka a drogué Mitsuko. Une fois endormie, il lui a attaché un poids à la jambe, l’a placée dans une bouée percée d’un trou minuscule avant de la relâcher au large. Il s’est ensuite rendu au bar où se trouvait Kogoro pour se forger un alibi et pendant ce temps, l’air s’est lentement échappé de la bouée. Mitsuko a finit par couler en pleine mer à cause du poids attaché à sa jambe et elle s’est noyée. Tanaka désirait épouser la fille du directeur d’un grand hôpital. C’est pourquoi il s’est débarrassé de Mitsuko, sa petite amie.