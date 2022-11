Détective Conan - S03 E114 - L'affaire du serpent de mer (1)

Conan et Kogoro suivent les conseils de Ran et vont à la plage. C’est alors qu’ils tombent fortuitement sur Eri Kisaki. Ran avait en fait préparer son coup pour que ses parents se réconcilient et que tout redevienne comme avant. Mais contrairement à ses attentes, ils sont tous les deux d’une humeur massacrante et Kisaki retire son alliance alors que Kogoro fait des avances à Kiwako Toda et Harumi Matsuzaki qui font parti d’un club de plongée. L’accident a lieu pendant que Conan déjeune avec Harumi, Kiwako et son fiancé Masahiko. Kiwako est en train de se noyer et Harumi et les autres sa précipitent pour la sauver. Ran remarque alors qu’un pélamyde s’éloigne des lieux de l’accident. Kiwako finit par être secourue mais le pélamyde a laissé la marque de ses crocs sur sa main gauche. Bien que tout laisse à penser que l’incident a eu lieu par le plus grand des hasards, les marques laissées sur la main font penser à Conan que quelqu’un cherche à la tuer.