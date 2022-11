Détective Conan - S03 E116 - La disparition du mystérieux écrivain (1)

Kahori, la fille de Nintaro Shiina, un écrivain rendu célèbre par sa série « Le Détective Saimonji », se présente à l’agence de détectives Mouri. Elle annonce à Kogoro qu’elle a perdu toute trace de ses parents depuis près de 2 mois et elle veut qu’il les retrouve. Le plus étrange, c’est que l’éditeur de Shiina reçoit chaque semaine des manuscrits faxés et signés de sa main. Conan et ses compagnons se rendent directement chez l’éditeur et apprennent une bien étrange nouvelle. Shiina aurait soudainement demandé de reprendre sa série avec l’intention d’y faire une apparition. Dans ce nouvel épisode, les dialogues sont composés d’un mélange de vieux chiffres et d’alphabets chinois. Mais le plus surprenant reste la lettre qu’il à écrite pour ses lecteurs férus d’intrigues policières. Conan en déduit qu’il est sans doute arrivé quelque chose à Shiina. Mais c’est lorsqu’il remarque le titre « A la moitié du Zénith » qu’il parvient enfin à décrypter le code.