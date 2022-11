Détective Conan - S03 E117 - La disparition du mystérieux écrivain (2)

Conan trouve le moyen de décrypter le code. C’est alors qu’il reçoit un appel de Heiji. Tout comme lui, il a compris que les dialogues de la série sont en fait un code. En effet, lorsqu’on regroupe les dialogues des deux personnages pour faire un seul mot, la phrase « Aidez moi » apparaît. Grâce à un nouvel indice, Conan poursuit son raisonnement et parvient à résoudre toute l’énigme. Il comprend que Shiina est pendu à une corde et qu’il ne lui reste plus longtemps à vivre. Mais le temps que Conan et les autres arrivent à l’hôtel que Shiina leur a indiqué grâce au code, ils découvrent qu’il est déjà mort. D’après sa femme, qui se trouvait à ses côtés jusqu’à ses derniers instants, Shiina avait découvert qu’il souffrait d’un cancer incurable et qu’il ne lui restait plus longtemps à vivre. Tout ce qu’il désirait avant de mourir, c’était de voir le sourire de fierté sur le visage des lecteurs qui parviendraient à résoudre l’énigme qu’il leur avait légué. C’est pourquoi il avait conçu ce code. Après la mort de Shiina, sa fille Kahori reprend la série à son compte car elle jouit d’une excellente réputation.