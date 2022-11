Détective Conan - S03 E118 - Meurtres en série à Osaka

Sur l’invitation de Heiji, Conan et les autres vont faire du tourisme à Osaka. C’est alors qu’un cadavre tombe sur la voiture de police dans laquelle ils se trouvent. Une femme à l’allure suspecte qui quitte les lieux est elle aussi retrouvé morte un peu plus tard. Les victimes ont toutes deux été poignardées en plein cœur. Grâce à la cooperation de Sakata, un membre de la police d’Osaka, Conan et Heiji, qui enquêtent sur l’affaire, découvrent que les victimes partageaient la même chambre lors d’un stage de conduite 20 ans plus tôt. De plus, lorsqu’ils ont obtenu leur permis, leur moniteur a perdu la vie dans un accident de la circulation alors qu’il était ivre. Numabuchi, qui se trouvait avec eux à l’époque et qui maintenant est en cavale après un braquage à main armée, est le suspect tout désigné pour ces crimes. Comme Numabuchi était menotté à un pilier lorsqu’il a été retrouvé, Conan comprend toute l’affaire. Le tueur en série est en fait Sakata. Le moniteur de conduite qui a perdu la vie 20 ans plus tôt était son père. L’accident avait été provoqué par une farce de Numabuchi et des autres. C’est pourquoi il a tué toutes ces personnes pour assouvir sa vengeance.