Détective Conan - S03 E119 - Meurtre au fan club de Kamen Yaïba

Conan et ses amis sont invités à un bal masqué organisé par le fan club de « Kamen Yaiba ». Honda, qui s’est déguisé en garde forrestier, est présent ainsi que ne nombreux autres personnages. Alors que l’ambiance est à son comble, un membre du nom de Mishima fait irruption dans la salle et abat Honda d’un coup de feu. Puis il se tire une balle dans la tête. Bien que Mishima meurt sur le coup, Honda est indemne car il portait un gilet pare-balle. Kogoro en déduit que Mishima devait en vouloir à Honda et qu’il l’a tué avant de se suicider. Mais Conan, d’après les nombreuses incohérences de l’affaire, est persuadé qu’il s’agit en fait d’un coup monté par Honda. En fait, il s’agit d’un meurtre minutieusement préparé. Honda est allé voir Mishima en lui disant qu’il voulait faire une surprise à tout le monde. Juste avant le coup monté, il a remplacé les balles à blanc par des balles réelles. Mishima, qui ne se doutait de rien, a finit par appuyer sur la détente du revolver chargé.