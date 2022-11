Détective Conan - S03 E121 - L'affaire des deux sœurs (1)

Kogoro est de très bonne humeur car il doit assister au concert de Yoko Okino. Bien que devant Conan et Ran il soit au septième ciel, il reste pourtant un éternel empoté et dans son effervescence il finit par perdre sa place de concert. Il en est tellement déçu qu’il fait peine à voir. C’est alors que Masayo Aoshima, une véritable déesse providentielle, fait son entrée. Elle dit à Kogoro qu’elle est disposée à lui remettre sa propre place s’il accepte d’emmener sa sœur cadette Mina avec lui en voiture. Lorsque Mouri arrive à la résidence de Mina en compagnie de Masayo, il se retrouve plongé dans une situation particulièrement troublante. La porte vitrée et les fenêtres de la salle de bain sont scellées avec du papier-cache adhésif. Et dans la baignoire, ils retrouvent le corps sans vie de Mina qui s’est ouvert les poignets. De plus, le mot “au revoir” a été découpé sur le papier-cache de la porte. Nos héros sont à nouveau confrontés au mystère de la chambre close. Suite à l’enquête de l’Inspecteur Megure et aux conclusions de Kogoro, on conclut au suicide de Mina. Mais Conan reste dubitatif devant les entailles au poignet de Mina et la façon dont l’adhésif a été placé sur les portes. Enfin, le regard étrange de Masayo finit par confirmer ses doutes. Il est persuadé qu’elle a commis le meurtre et se décide à dévoiler le mystère de la chambre close.