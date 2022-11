Détective Conan - S03 E122 - L'affaire des deux sœurs (2)

Suite à l’enquête de l’Inspecteur Megure et au raisonnement de Kogoro, on conclut au suicide de Mina Aoshima, une jeune fille retrouvée dans sa salle de bain fermée avec les poignets ouverts. Conan est pourtant persuadé que c’est Masayo, la sœur aînée de Mina, qui a commis le meurtre. C’est alors que Kenji, le fiancé de Mina, fait son apparition. Il leur avoue qu’il avait rendu visite à Mina le soir de sa mort. Après ses déclarations, Conan finit par résoudre l’énigme des tâches de sang retrouvées tout autour du trou de serrure de la porte d’entrée. Bien que l’affaire ne soit toujours pas résolue, Kogoro tente d’obtenir la place de concert que Mayaso lui avait promis. Mais comme à son habitude, Conan lui envoie une flechette anesthésiante dans la nuque et c’est un Kogoro endormi qui va lui permettre de révéler le stratagème utilisé. Il commence tout d’abord par élucider le mystère de la salle de bain scellée au papier-cache adhésif mais Masayo n’en semble pas décontenancée. Et ce n’est que lorsque Conan lui fait la remarque que le nom “Yoko” qu’elle porte sur son bandana est tâché d’éclaboussures de sang qu’elle avoue avoir commis le meurtre. Elle finira par leur expliquer qu’elle à tué sa sœur car elle lui aurait volée Kenji, son petit ami. C’est alors que Kenji lui explique qu’elle est dans l’erreur car elle était très chère au cœur de Mina. Rongée par le remords, Masayo est effondrée.