Détective Conan - S03 E124 - Le mystérieux assassin (1)

Au lieu de toucher ses honoraires, Kogoro est invité à une fête. Comme il n’a pas vraiment le choix, il décide de s’y rendre en compagnie de Conan et de Ran. Une fois sur place, Il fait la connaissance de la secrétaire général Sachiko Tanaka qui lui demande de protéger Ishimoto, le président de son entreprise. Ishimoto est la victime d’un chantage dont le commanditaire veut attenter à sa vie. L’incident a lieu en plein milieu de la fête. Alors que le politicien Takada est sous le feu des projecteurs et qu’il arpente l’estrade, on entend une détonation. La balle qui effleure Ishimoto vient frapper Takada qui meurt sur le coup. Takada aurait-il été tué accidentellement alors qu’on essayait d’éliminer Ishimoto? Au moment du meurtre, Conan remarque un homme à l’allure suspecte et en informe Kogoro. Mais cet homme, Hiraoka, est retrouvé mort le lendemain dans un immeuble désaffecté. L’affaire semble bien trop simple… Comment se fait-il que le principal suspect soit retrouvé mort dans un accident? Il y a certainement anguille sous roche. Conan commence alors à exposer son raisonnement.