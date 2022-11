Détective Conan - S03 E125 - Le mystérieux assassin (2)

Bien qu’Hiraoka ait fait chanter Ishimoto, c’est Takada qu’il a assassiné. Peut-être que ce dernier était la véritable cible et non pas Ishimoto… Se pourrait-il que Hiraoka ait été engagé juste pour faire office de meurtrier? Conan commence à ébaucher ses hypothèses. Il semblerait que Niikura, le secrétaire de Takada, a tout prémédité. Lorsqu’il a appris que Hiraoka faisait chanter Ishimoto, il a décidé d’en profiter. Niikura a ammené Hiraoka à sortir une arme sous les projecteurs, avant de lui indiquer la marche à suivre pendant qu’il éclairait Takada. Mais c’est lorsque celui-ci est passé à côté d’Ishimoto qu’il a appuyé sur un bouton de sa télécommande et que le coup de feu est parti, tuant Takada sur le coup. Niikura finira pourtant par trahir Hiraoka et par le tuer. Bien que Niikura insiste sur le manque de preuve, ses empreintes sont retrouvées sur les piles de la télécommande. Niikura était sensé succéder à Takada, mais comme celui-ci refusait de démissioner, il a décidé de l’éliminer.