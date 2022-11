Détective Conan - S03 E126 - Meurtre au théâtre (1)

Un charmant jeune homme débarque à l’école de Ran. Il dirige la deuxième génération de la troupe de théatre Tamanosuke. Tamanosuke invite Ran et Sonoko à assister aux répétitions et les deux jeunes filles acceptent. Conan, Ayumi, Genta et Mitsuhiko finissent par les accompagner. Mais la troupe de théatre Tamanosuke rencontre quelques problèmes. Tamanosuke tient absolument à ce que la troupe monte une nouvelle pièce et alors qu’il ne reste plus que 5 jours avant la première, le scénario n’est toujours pas prêt. C’est alors qu’un meurtre a lieu. Ukon, qui rédigeait le scénario, a été assassiné et la disquette contenant la moitié du manuscrit a disparu des lieux du crime. Cette nuit là, Conan, qui suivait Tamanokuse, constate qu’il a glissé un bout de papier dans l’intervalle d’une porte. Sur ce bout de papier, on peut lire : “ITOE, je vais révéler ta véritable identité sur scène!” Est-ce qu’il pourrait s’agir du même Itoe qui fait partie de la troupe ? Conan est plongé dans son enquête lorsqu’il entend un cri dans les coulisses. Lorsqu’il arrive sur les lieux avec les autres, il trouve Tamanokuse étendu par terre avec du sang qui lui coule de la tête. Au fond d’un trou situé à côté de lui, on retrouve le cadavre d’Itoe.