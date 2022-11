Détective Conan - S03 E127 - Meurtre au théâtre (2)

“ITOE, je vais révéler ta véritable identité sur scène!” Voici le contenu du message écrit par Tamanosuke. Se pourrait-il qu’en essayant de le tuer, Itoe se soit retrouvé prise à son propre piège ? Conan, qui enquête sur l’affaire, en déduit que lors du meurtre d’Itoe, une troisième personne devait se touver sur les lieux. Cette même nuit, Tamanosuke est aggressé. Conan, qui devine l’identité de la prochaine victime grâce à la disquette oubliée sur les lieux, fait équipe avec Ayumi pour empêcher le meurtrier d’assouvir ses sombres desseins. Le tueur est Tajima, un membre de la troupe. Pendant la tournée, il a commis plusieurs cambriolages. Et c’est lorsqu’il comprend qu’un de ses acteurs est le cambrioleur que Tamanosuke décide d’écrire une pièce afin de révéler son identité. Au même moment, Ukon découvre toute la vérité et décide de faire chanter Tajima. C’est alors qu’il est assassiné. Désireux d’ammener le cambrioleur à se livrer de lui-même avant l’interprétation de la pièce, Tamanosuke glisse une feuille sous la porte. Itoe, qui l’observait, croit par erreur que le message s’adressait à elle. Elle décide alors de lui parler et tombe dans le trou creusé par Tajima pour se débarrasser de Tamanosuke. Tajima tue alors Tamanosuke car il avait assisté à la scène puis il maquille les évènements pour faire passer Itoe pour le tueur.