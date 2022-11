Détective Conan - S03 E128 - Le 10ème braquage des hommes en noir

Conan tombe par mégarde sur le braquage d’une banque. Les deux malfrats qui ont attaqué le vigile se sont enfui dans une voiture avec l’argent. Bien que Conan les poursuive avec son skateboard, il perd bien vite leur trace. Le braquage semble tout à fait banal, mais quelques points inhabituels font penser à Conan que l’affaire est bien plus grave qu’il n’y parait… et ses doutes semblent fondés. Le vigile et les braqueurs concernés par l’affaire meurent les uns après les autres. Et c’est lorsqu’on découvre du fard rose sur les lieux du crime que Masami Hirota, une des employées de la banque, émerge parmi les suspects. Mais Conan reste persuadé que quelqu’un à dû lui tendre un piège. Conan, qui se lance à la recherche d’Hirota afin de découvrir le fin mot de l’histoire, finit dans une usine désaffectée. C’est alors qu’il entend un coup de feu. Une fois sur les lieux, il découvre une Hirota agonisante allongée par terre. C’est alors qu’il entend de ses propres lèvres le nom de la personne qui tire les ficelles, ce qui le laisse bouche bée... “Les Hommes en noir… Ceux-là même qui m’ont empoisonné ?!” On finit pourtant par conclure au suicide d’Hirota et l’affaire est close. Mais la détermination de Conan pour attraper les hommes en noir n’en est que renforcée. Il veut en finir avec ces hommes qui restent dans l’ombre et refusent de se montrer.