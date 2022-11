Détective Conan - S03 E86 - Changer le cours des choses

Les membres de notre équipe de jeunes détectives, Conan, Mitsuko, Ayumi et Genta utilisent la CB de Mitsuhiko lorsqu’ils enregistrent accidentellement une conversation téléphonique. Ils entendent la voix d’un homme dire très clairement : « j’ai kidnappé votre fille ». Le kidnappeur fait des demandes totalement loufoques à Kawada, le père de l’enfant, telles que se déshabiller. Conan et ses amis recherchent le kidnappeur grâce aux informations qu’ils reçoivent par le récepteur. Quelle peut bien être la portée de l’engin ? Ils entendent le bruit d’un chantier de construction, mais où peut-il bien se trouver. Ils tentent aussi d’interpréter les paroles du kidnappeur et c’est ainsi qu’ils se rapprochent peu à peu de la cache du malfrat. D’un autre coté, les exigences du kidnappeur sont de plus en plus insensées, il finit même par demander à Kawada de se tuer d’un coup de couteau. Conan et ses amis sont pris de panique car ils ne parviennent pas à retrouver où se cache le malfaiteur. Mais grâce aux remarques de Junko, la fille de Kawada, ils parviennent à la repérée et l’enfant est libérée… saine et sauve. Le kidnappeur, dont la fille était morte en tombant de l’immeuble quelques années plus tôt, avait accusé Kawada à tort car il était le gérant du bâtiment. Il voulait donc le pousser au suicide.