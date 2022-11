Détective Conan - S03 E87 - Les grues sauvages d'Hokkaido

Conan, Ran et Kogoro regardent des grues lorsqu’ils rencontrent Shuzo Machida, un homme agé qui prend plaisir à nourrir les volatiles. Il invite Conan et ses amis à passer la nuit chez lui. Son frère cadet Tamotsu, son fils Hiroshi et sa fille Yoko débarquent alors à l’improviste. Ils en ont tous après sa fortune mais il compte en faire donation à l’association pour ces grues qu’il adore. Tamotsu est d’accord avec lui mais Hiroshi et Yoko ne l’entendent pas de cette oreille. Shuzo est assassiné avec un carreau d’arbalète qui vient se planter en plein dans sa poitrine. Hiroshi se rend au forces de l’ordre à qui il affirme qu’il a accidentellement tué son père. Mais pour Conan, toute cette affaire cache autre chose. Kogoro est à nouveau endormi et notre jeune détective commence à développer son raisonnement. Tamotsu est le meurtrier de Shuzo. Hiroshi s’est laissé berner par le stratagème qu’il a mis au point pour le persuader qu’il était responsable de la mort de son père. Conan en veut pour preuve le dessin d’une grue fait par Tamotsu et qu’il a présenté comme son alibi. La grue était supposée avoir servi de modèle au moment du meurtre alors qu’en fait il l’a dessinée de mémoire. Tamotsu en avait après la fortune de Shuzo.