Détective Conan - S03 E89 - Le meurtre de la villa Dracula (2)

Bien que Kogoro soit très sûr de lui au moment de présenter sa solution au mystère de la chambre close, son raisonnement n’est bien évidemment pas valable et il est surpassé par les autres. Hanamura, Setsuko, Doi et Tashiro avaient tous un mobile et l’occasion de commettre le crime. Mais tant que le mystère de la chambre close n’est pas résolu, il n’y aura pas suffisamment de preuves. Conan se rend alors compte que l’odeur de peinture à l’huile qu’il avait senti un peu plus tôt a totalement disparue. Il endort Kogoro et commence à exposer ses conclusions. Le tueur est Tashiro, l’élève de Torakura. Bien que Tashiro persiste à affirmer qu’il lui était impossible de se procurer le pieu en question, Conan rétorque que le pieu utilisé était en fait un faux fabriqué par Tashiro lui-même. Quant au mystère de la chambre close, il s’agit en fait d’un trucage mettant en scène une pellicule fixée au projecteur. Tashiro en voulait à Torakura pour ne pas avoir été aux cotés de sa sœur Kaori au moment de sa mort, il a alors décidé de le tuer.