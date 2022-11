Détective Conan - S03 E90 - Meurtre au parfum

Une lettre de chantage insinuant qu’un meurtre est sur le point d’être commmis est remise lors de la fête de commémoration de Rika Okano pour son premier prix au Concours Mondial d’Arrangement Floral. Conan et ses amis se rendent à cette fête après avoir été contactés par Midori, l’organisateur. Cependant, le directeur en chef Shiroki est étranglé sur les lieux. Conan devine que le meurtrier à placé du chloroforme congelé dans un bouton de fleur et l’a rapidement gelée afin qu’elle se ferme à nouveau. La fleur s’est ensuite rouverte sous les effets de la température de la pièce. Puis Shiroki a inhalé le chloroforme qui s’est décongelé avant de s’évanouir. Il a ensuite été étranglé pendant qu’il était inconscient. Conan découvre dans la chambre de Rika un poison surpuissant capable de tuer les personnes à son contact. Afin d’empêcher un nouveau meurtre, Conan se met à la recherche d’une fleur fermée. Il finit par découvrir Rika sur scène avec une fleur fermée à la main. Conan diffuse de l’azote liquide sur la fleur pour la congeler et empêcher un nouveau meurtre. Modiri est la coupable. Rika faisait équipe avec Shiroki dans le passé, elle avait volé la technique élaborée par la sœur de Midori pour faire éclore des boutons de fleurs. Prise de désespoir, cette dernière s’est suicidée et c’est pour venger sa mort que Midori a décidé de les éliminer toutes les deux grâce à cette même technique.