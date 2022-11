Détective Conan - S03 E91 - Le voleur hospitalisé

Conan et les membres de notre équipe de jeunes détectives rendent visite à Kogoro qui a été hospitalisé après être tombé dans les escaliers. Alors que Conan et les autres sont en train de le taquiner, ils remarquent Yoshio Sekiguchi qui est venu rendre visite à son père malade. Il a l’air plutôt désemparé. Une bande de braqueurs qui s’est attaqué à sa banque le fait chanter pour qu’il tue un membre de leur bande qui est hospitalisé dans cette même chambre. Yoshio n’ose pas refuser car le gang retient sa fille Yumiko en otage. Bien qu’il esssaie de demander l’aide de la police, il n’y parvient pas car le policier auquel il s’adresse est en fait un complice des malfrats. Lorsqu’on lui remet une boîte de friandises contenant un revolver, Yoshio se décide à commettre le meurtre alors que Conan est assis à ses cotés. Conan essaie de lui faire changer d’avis, mais Yoshio est déterminé car sa fille est retenue en otage. N’ayant pas d’autre choix, Conan crée délibérément la pagaille, l’empêchant ainsi de perpétrer son acte. Durant la confusion, Conan se sert son ballon de football pour attaquer deux membres du groupe. Il parvient à endormir le 3ème grâce à son pistolet anesthésiant et finit par se débarrasser du 4ème qui surveillait Yumiko… sauvant la jeune fille par la même occasion.