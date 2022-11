Détective Conan - S03 E92 - Mortelle randonnée (1)

« J’ai demandé à Fox, un célèbre tueur qui a l’habitude d’éliminer ses victimes à l’arme blanche, d’en finir avec mes jours… et j’aimerai que vous l’empêchier de remplir son contrat ». C’est avec cette phrase singulière que Cho, le président d’une compagnie immobilière, se présente devant Kogoro. Lorsque Cho a demandé à Fox de le tuer, il a rajouté une condition : il devait le tuer pendant une traversée. Conan et les autres sont donc invités à l’accompagner afin d’entrer en contact avec Fox. Conan et les autres sont en pleines procedures pour accéder à la montagne lorsqu’ils rencontrent Takanashi, un cadre de l’entreprise, Hirai, qui fait partie d’un club d’alpinisme universitaire, le romancier Nose et un couple formé par Kawabe et Mitsue. Ils se rendent tous ensemble au chalet où ils pensent passer la nuit. Mais en chemin, Hirai est assassiné et comme il commence à pleuvoir, ils décident tous d’attendre la venue de la police. Le téléphone du chalet est coupé à cause de l’orage. Pendant la nuit, Kogoro est agressé. Le lendemain, Conan et les autres retrouvent Takanashi, dont ils avaient perdu la trace, et le ramènent au chalet. C’est alors que le cri de Ran se répercute à travers toute la montagne.