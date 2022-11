Détective Conan - S03 E93 - Mortelle randonnée (2)

L’écho du cri de Ran se répercute à travers toute la montagne. Elle a retrouvée le corps de Mitsue dans le chalet poignardé à mort, le couteau toujours planté dans son dos. Conan déduit à partir des bouts de fil retrouvés sur place que le tueur est Kawabe. C’est alors qu’ils entendent son cri et qu’ils ont tout juste le temps de le sauver d’une avalanche. Kogoro est tout fier d’annoncer après le sauvetage de Kawabe qu’il a mis la main sur Fox. Mais lorsqu’on retrouve des billets dans son sac, ils comprennent que Kawabe et Mitsue sont en fait des voleurs qui se sont disputés avant que Kawabe élimine son complice. Mais qui peut bien être Fox ? Le téléphone a été coupé avec un objet tranchant et bien que Jukichi soit le gérant du chalet, il n’est pas du tout bronzé… Conan en déduit que Fox se fait sans doute passer pour Jukichi. C’est alors qu’on entend un coup de feu. Lorsque Conan et ses amis arrivent sur les lieux, ils découvrent Cho en train de pointer une arme à feu sur Jukichi. Cho est sur le point d’ouvrir le feu lorsque Conan parvient à le convaincre qu’il n’a pas affaire à Fox. Quelque temps plus tôt, la fille de Cho est morte dans un accident provoqué par Fox. C’est pourquoi Cho était prêt à risquer sa propre vie afin d’approcher de Fox et pouvoir ainsi venger la mort de sa fille.