Détective Conan - S03 E94 - Une silhouette dans la nuit

Conan, Ran et Kogoro partent faire du ski et séjournent dans une vieille pension miteuse. Une fois sur place, ils rencontrent Akiko Kinoshita, la fameuse actrice qui interprète le rôle de la Femme des Neiges, ainsi que sa doublure Yoko. Le lendemain, Yoko, Conan et les autres se détendent après avoir pris un bain. Akiko a pourtant l’air malade et bien qu’elle vienne apporter du sake, elle ne se montre à personne. Pendant ce temps, Ran prend un bain et voit la Femme des Neiges passer devant elle. Elle en reste pétrifiée de terreur. C’est alors qu’un horrible accident a lieu. Akiko a disparu laissant uniquement un testament derrière elle. Le lendemain, on la retrouve déguisée en Femme des Neiges et tuée par le froid. On estime qu’elle s’est sans doute suicidée, désespérée par sa terrible maladie. Mais le coté peu naturel de sa mort fait douter Conan. Il parviendra tout de même à déméler l’intrigue. C’est Yoko qui a endormi Akiko avec des somnifères avant de l’abandonner à l’extérieur pour qu’elle meurt de froid. La Femme des Neiges que Ran a vu n’était autre que Yoko qui s’était déguisée ainsi pour faire croire que Akiko était sortie se suicider. Yoko a tué Akiko car elle était jalouse de son métier d’actrice.