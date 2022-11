Détective Conan - S03 E95 - Un rendez-vous raté

Kogoro tombe sur une connaissance du nom de Sachiko près de chez elle. Elle lui demande alors de faire un tour en voiture mais lorsqu’ils rentrent ensemble de leur rendez-vous, ils découvrent le cadavre de Kazumi, le colocataire de Sachiko, dans l’appartement. L’heure estimée de la mort est 21h00 et bien que Sachiko fasse partie des suspects, son alibi tient parfaitement la route : elle est restée avec Kogoro entre 20h00 et 23h00. Conan, qui apprend que Kogoro était dans le train de Kanjo juste avant de rencontrer Sachiko, lui demande de refaire le même trajet que le jour du meurtre. il découvre que Kogoro s’est endormi dans le train et qu’il a fait plusieurs fois la ligne sans même s’en rendre compte. Son estimation de l’heure à laquelle il a rencontré Sachiko est donc faussée de près d’une heure… C’était à 20h00 et non pas 21h00. Conan et les autres harcellent Sachiko de leurs questions. Mais c’est lorsqu’elle entend le raisonnement de Conan qu’elle avoue sa culpabilité.