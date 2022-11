Détective Conan - S03 E96 - Le clou du spectacle

Ran observe Conan pendant son sommeil. Elle remarque qu’il ressemble étrangement à Sinishi lorsqu’il était enfant et ça la rend perplexe. C’est alors qu’une femme recommandée par Kisaki fait son apparition. Elle leur explique que son mari Motoyasu Tsukumo s’est suicidé, mais qu’elle ne comprend absolument pas ce qui l’aurait poussé à commettre un tel acte. Elle demande donc à Kogoro d’enquêter sur l’affaire. D’après la carte à jouer retrouvée sur les lieux du crime, Conan en déduit que c’est en fait Miyoshi qui a tué Tsukumo. Sur le chemin de retour, Ran est à deux doigts de découvrir la véritable identité de Conan, mais il est sauvé par sa mère : Yukiko. Elle raconte à Conan comment elle a quitté la maison après s’être querellée avec Yusaku. Yukiko emmène Conan avec elle et une fois sur place, la meilleure amie de Yukiko lui demande d’enquêter sur Yoshifusa, son oncle qui est rentré du Brésil pour hérité de toute la fortune. Elle lui demande de vérifier s’il est bien celui qu’il prétend être. Cette nuit là, Machiko, un des héritiers, est assassiné. Conan pense que Machiko a essayé d’éliminer Yoshifusa et que ça s’est retourné contre lui. Yusaku fait alors son apparition et révèle que Yoshifusa est un imposteur. Il poursuit son raisonnement et affirme que Carlo, le garde du corps, est en fait le fils de Yoshifusa. L’affaire est résolue… ainsi que le différent entre Yusaku et Yukiko. Tout est bien qui finit bien.