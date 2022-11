Détective Conan - S03 E97 - Vin mortel

Le Président d’Ichikawa Industries demande à Kogoro de surveiller les activités de ses deux filles, l’ainée Hitoe et la cadette Mizue, qui sont sensées hériter de toute sa fortune. Lors d’une réunion familiale, Conan remarque qu’Hitoe est en train d’ajouter quelque chose au vin dans la cave. C’est alors qu’une personne derrière lui le frappe à la tête et qu’il s’évanouit. Lorsqu’il retrouve ses esprits, il se précipite dans la pièce mais Ichikawa a déjà bu tout le vin qu’Hitoe lui a présenté. Il meurt alors d’une attaque malgré les efforts déployés par le docteur Okano pour le réanimer. Lorsque l’Inspecteur Megure fouille les effets personnels des suspects, il retrouve un relaxant musculaire dans le sac d’Hitoe. Serait-elle le meurtrier ?! Et si c’est bien le cas, qui peut bien être la personne qui a assommé Conan ? On retrouve la clef de la cave dans la poche d’Ichikawa et Conan a le sentiment que c’est lui, et personne d’autre, qui l’a frappé. Conan endort à nouveau Kogoro avant d’exposer son raisonnement. Le tueur est Okano. Ichikawa avait découvert les projets d’Hitoe, il a tout de même bu le vin empoisonné et a prétendu être mort. Il l’a fait pour observer et vérifier la réaction de ses filles. Okano, qui était au courant de tout, a menti à Ichikawa lorsqu’il prétendait être mort et au lieu de lui injecter un stimulant cardiaque, il lui a en fait administré un relaxant musculaire qui a provoqué sa mort. Suite à la trahison de Ichikawa, le père d’Okano ne pouvait plus profiter d’une longue et heureuse vie.