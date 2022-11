Détective Conan - S03 E99 - Le meurtre du céramiste (2)

Conan, Ran et Kogoro se rendent chez Kikuemon, un céramiste incroyablement célèbre, véritable icône vivante dans le pays. Il se trouve que Kikuemon est un grand fan du fameux détective Kogoro. Cette nuit là, Kikuemon, sa belle-fille Masuko ainsi que ses disciples Arita, Seto et Ohtani sont supposés se rencontrer et un grand rassemblement a lieu. Tous le monde est ivre mort. Le lendemain, il arrive un accident atroce : Masuko est retrouvée morte. Seto, qui s’inquiétait de ne pas retrouver trace d’elle, l’appelle sur son portable. C’est alors qu’il entend le bruit d’un pot en céramique se briser dans l’entrepôt. Lorsque Conan et les autres s’y précipitent, ils y découvrent le cadavre de Masuko qui pend du plafond. Kogoro en déduit qu’elle s’est suicidée, désespérée d’avoir brisé la veille le « Fusuimaru », la nouvelle œuvre d’art de Kikuemon. Conan, qui a bien observé le cadavre, trouve pourtant que quelque chose ne tourne pas rond. Bien qu’elle ait fait le trajet depuis la résidence jusqu’à l’entrepot pieds nus, la plante de ses pieds n’est pas sale et elle a d’étrange égratignures le long des jambes. Notre jeune détective en déduit que le tueur l’a sans doute trainée sur les lieux après l’avoir tuée, puis qu’il a cherché à faire passer le tout pour un suicide. Si c’est bien le cas, alors le coupable se trouve forcément parmi les disciples.