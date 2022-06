Séries & Fictions

L’agence Roche est une agence familiale de détectives fondée par Maxime. Elle est aujourd’hui dirigée par Philippe, son fils, charmeur et, en apparence, inconséquent. Philippe est incapable de travailler sur une affaire qui ne le fasse pas vibrer. L’éventail de ses motivations est large et souvent inattendu – combattre une injustice, résoudre une énigme a priori insoluble ou profiter d’une affaire pour séduire une cliente à son goût…Il ne prendra jamais une affaire juste pour faire tourner l’agence – au grand dam de son père. Maxime, lui, veut sauver l’agence en prise à des difficultés financières. Il impose Nora, ex de la DGSE spécialisée dans l’espionnage industriel, à notre héros…