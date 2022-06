Détectives - S01 E01 - Convictions intimes

Première collaboration entre l’agence de détectives « Roche et fils » et l’entreprise d’intelligence économique de Nora Abadie et déjà Philippe et Nora se retrouvent à défendre des intérêts opposés. Philippe recherche les responsables de la mort d’un jeune ouvrier victime d’une chute mortelle sur un chantier nucléaire dirigé par Mickelsen… qui se trouve être un client historique de Nora. Ses parents ne croient pas à un accident ; ils se tournent vers l’agence Roche & Fils. Philippe et Nora vont devoir faire connaissance sur cette affaire, une affaire où ils ont tous deux des clients aux intérêts divergents. L’association Philippe-Nora risque déjà de voler en éclats. Une étudiante est convaincue que quelqu’un la suit. Maxime Roche, à la retraite, accepte d’enquêter pour la rassurer.