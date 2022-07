Détectives - S02 E04 - Mister Ken

Une jeune femme a assisté à une altercation violente entre son petit copain et un homme armé. Philippe et Nora découvrent bien vite la face cachée de ce garçon danseur dans une troupe de chippendales la nuit et qui semble impliqué dans un trafic de produits illicites … Pendant ce temps, Xénia prend une affaire plutôt classique en apparence de recherche de personne.