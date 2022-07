Détectives - S02 E07 - Fantômes

Maxime, Philippe et Xénia viennent en aide à Pacôme, jeune boxeur Malien, venu en France pour retrouver sa sœur disparue depuis deux ans. Un couple se plaint de subir dans leur maison des manifestations étranges depuis quelques temps. Marc prend l’affaire et tente de comprendre ce mystère de plus en plus inquiétant.