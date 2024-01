Avant-première - Détox ta maison, 7 jours pour tout ranger - Saison 02 Episode 06

Notre équipe à rendez-vous avec Anna, Daniel, Aurélie & Charles. Ils sont de grands collectionneurs et à cause de cette passion, garder de l'ordre dans la maison est devenue mission impossible. Ils ont 7 jours pour ranger : le rez-de-chaussée, le salon, la cuisine et les chambres de la maison ! Défi relevé !