Détox ta maison, 7 jours pour tout ranger - Saison 02 Episode 01

Après la douloureuse séparation avec son mari et le décès de son papa, Christelle, une maman célibataire courageuse élevant deux enfants, se trouve confrontée à une maison submergée par le chaos. Au fil des jours, le désordre s'est installé, et l'attachement émotionnel profond aux objets a compliqué davantage la tâche de tri. Cependant, grâce à une semaine d'efforts acharnés et d'intervention de nos experts, la maison a subi une transformation incroyable. Cette métamorphose a permis à la famille de se reconnecter et de retrouver un espace de vie serein et harmonieux. Détox ta maison : 7 jours pour tout ranger ! - Saison 02 Episode 01