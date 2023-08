Détox ta maison, 7 jours pour tout ranger - Découvrez les premières images de la nouvelle saison

Ranger sa maison, c’est ranger sa vie… Pourtant dans nos maisons, nous entassons tous des centaines, des milliers d’objets, sans en avoir toujours besoin. Pour certains, cette incroyable accumulation d’affaires devient invivable. Afin de remettre de l’ordre dans leur maison et dans leur vie, Détox Ta Maison revient pour aider des familles à vider / trier / ranger et tout ça en 7 jours ! Avec une solution radicale : vider l’intégralité de leur habitation et l’exposer sous leurs yeux dans un immense entrepôt de 1000m². L’objectif : créer un électrochoc pour faciliter le tri. En voyant ainsi tout ce qu’elles possèdent dans leur maison, ces familles découvriront, stupéfaites, à quel point elles ont entassé tant de choses inutiles. Un dispositif spectaculaire et nécessaire pour qu’elles prennent conscience que posséder 440 paires de chaussures, 90 doudous ou encore 286 jeux de société etc… est hors-normes.